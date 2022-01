Baum stürzt in Winzenhohl auf Hochspannungsleitung

Der Baum verfing sich mit den Ästen in der Leitung und riss zwei Kabel zu Boden. Außerdem wurden zwei Tragmasten beschädigt. Der Gefahrenbereich musste durch die Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren Hösbach-Bahnhof und Winzenhohl für rund eine Stunde großräumig abgesperrt werden. Techniker des Stromnetzbetreibers waren ebenfalls vor Ort an der Einsatzstelle. Es kam zu Stromausfällen in Nachbargemeinden. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Am Mittwoch gegen 14.20 Uhr kam es in Mainaschaff zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Skoda wollte aus der Straße „Am Glockenturm" nach links in die Johann-Dahlem-Straße abbiegen. Für sie galt „Vorfahrt gewähren". Sie übersah den bevorrechtigten Pkw Opel, der die Johann-Dahlem-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos im Einmündungsbereich. Niemand wurde verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Polizei Aschaffenburg/mm