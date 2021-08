Es entstand an beiden Pkw jeweils ein geschätzter Sachschaden von rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Baum wurde vom Bauhof Mömbris beseitigt.

Sachbeschädigung an Baumaschine

Karlstein. Im Mühlweg, gegenüber der Bayernhalle in Großwelzheim, wurde in der Zeit von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 11.30 Uhr, eine selbstfahrenden Baumaschine beschädigt. Am Transportfahrzeug „Compact Dumper" wurden hauptsächlich Anbauteile mutwillig beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Baumaschine war von der Deutschen Glasfaser Holding angemietet und wurde dort zu Arbeiten eingesetzt. Die Polizei ist gerade hier auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Betriebsunfall

Alzenau. In der Bretanostraße kam es bei Ladetätigkeiten bei der Firma Xella am Dienstagmorgen um 7.25 Uhr zu einem Betriebsunfall. Ein 43-jähriger anliefernder Lkw-Fahrer war offensichtlich damit beschäftigt seine Ladung zu sichern, rutschte ab und stürzte von der Ladefläche des Aufliegers. Durch den Sturz zog er sich eine Fraktur am linken Arm zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert.

Polizei Alzenau/mm