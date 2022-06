Baum fällt bei Neustadt auf Auto

Er fuhr auf der Staatsstraße 2315 von Rothenfels nach Neustadt, als ihm auf Höhe des Sportplatzes ein Baum auf die Motorhaube fiel. Der offensichtlich nicht mehr standsichere Baum stand rechts der Fahrbahn und zersprang beim Aufprall auf die Motorhaube in unzählige Einzelteile. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden am Transporter wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Anhänger macht sich ab.

Lohr. Am Dienstagnachmittag löste sich der Anhänger von einem Pkw. Der 68-jährige Fahrer des Anhängergespanns fuhr in der Westtangente in Richtung Wombach. Zwischen der Einmündung zur Alm und der Südtangente löste ich der Anhänger aus nicht nachvollziehbaren Gründen vom Zugfahrzeug. Er überrollte den rechts der Fahrbahn befindlichen Bordstein und wurde von einem der Bäume gestoppt die sich zwischen der Fahrbahn und dem Gehweg befinden. Der Schaden am Baum wird auf 250 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Anhänger wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der 68-jährige war eigentlich mit dem Anhänger auf dem Weg zum TÜV. Das hatte sich somit erledigt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Ehrlicher Finder

Lohr. Am Dienstagnachmittag konnte einem 29-jährigen recht schnell geholfen werden. Der 29jährige kam zur Polizei um den Verlust seiner Geldbörse anzuzeigen. Er hatte die Geldbörse mit annähernd 100 Euro, Scheckkarte und Ausweisdokumenten im Stadtgebiet von Lohr verloren. Glücklicherweise hatte die Geldbörse eine Stunde zuvor ein Polizeibeamter gefunden der auf Fußdienstgang im Stadtgebiet unterwegs war.

Hecke geschnitten - nicht einverstanden.

Steinfeld. Am Dienstagmorgen wurde der Polizei in Lohr eine Sachbeschädigung angezeigt. Eine 39-jährige Frau aus Steinfeld zeigte an, dass eine ihr gehörende Hecke zurückgeschnitten wurde. Der Rückschnitt der Hecke wurde von der 62-jährigen Nachbarin vorgenommen. Diese hatte das wohl in der Vergangenheit schon häufiger ohne Einwände gemacht. Allerdings war die Eigentümerin diesmal damit nicht einverstanden weshalb die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung geführt werden. Wie hoch der möglicherweise entstandene Sachschaden seien könnte ist noch vollständig unklar.

vd/Polizei Lohr