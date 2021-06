Landwirt verliert zwei Tonnen Getreide nahe Karsbach

Der Weizen rieselte auf die Fahrbahn bis nach Heßdorf. Erst dort bemerkte der Fahrer des Gespanns seine verlorene Ladung. Die ca. zwei Tonnen Getreide lagen zentimeterdick auf der Straße.

Die Fahrbahn musste daraufhin im Bereich Karsbach einseitig gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Lohr sowie die Feuerwehren aus Karsbach und Heßdorf waren mit 25 Mann im Einsatz, um die Straße zu reinigen.

Handy gestohlen

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am vergangenen Freitag befand sich eine 14-jährige Schülerin in Burgsinn im Freibad. Ihr Handy IPhone hatte sie in ihrem Rucksack aufbewahrt. Nachdem sie aus dem Wasser kam stellte sie fest, dass ihr Rucksack offen stand und das Handy im Wert von ca. 500,- Euro fehlte.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Unfall verursacht und geflüchtet

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Opel-Fahrer die Staatsstraße 2303 von Heßdorf in Richtung Gemünden, als plötzlich aus dem Verbindungsweg zwischen der Staatsstraße und der Bundesstraße bei Karsbach ein Pkw VW Polo auf seine Fahrspur fuhr. Der 66-Jährige konnte durch eine Vollbremsung einen direkten Zusammenstoß verhindern. Der Polo-Fahrer streifte jedoch mit der rechten Fahrzeugseite die linke Fahrzeugseite des Pkw Opel. Anschließend fuhr der Unfallverursacher in Richtung Gemünden weiter. Durch eine Nachfahrt konnte der Geschädigte das Kennzeichen ablesen.

Bei einer Überprüfung durch eine Polizeistreife konnte der Unfallverursacher zu Hause angetroffen werden. Er gab seine Beteiligung am Verkehrsunfall zu. Da der 65-Jährige auf die Beamten einen verwirrten Eindruck machte, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

mci / Quelle: Polizei Gemünden