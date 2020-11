Bauarbeiter stürzt in Lohr acht Meter in die Tiefe

Ein 25-jähriger Zimmermann brach bei Dachreparaturen durch die oberste Gerüstplatte und stürzte hierbei acht Meter in die Tiefe. Hierbei schlug er auf ein am Boden stehendes Lüftergebläse auf und rollte danach noch einen kleinen Abhang hinunter, bevor er im Gras zum Liegen kam. Der Bauarbeiter war danach noch ansprechbar, wurde aber wegen des Verdachtes auf innere Verletzungen mit dem Helikopter in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm die Polizei Lohr. Hierbei wurde auch ein Sachbearbeiter vom Gewerbeaufsichtsamt hinzugezogen, welcher das Baugerüst auf seinen Zustand überprüfte. Hierbei konnten teilweise auch Mängel festgestellt werden. Ob diese auch ursächlich für den Unfall stehen, muss noch überprüft werden.

Auto angefahren und geflüchtet: Lohr

Am Montagabend gegen 17.45 Uhr, wurde ein geparkter silberfarbener Seat Leon, auf dem Parkplatz an der Mainlände von einem weißen Auto, vermutlich der Marke „Dacia“ angefahren. Das weiße Fahrzeug sei danach ohne anzuhalten einfach weiter gefahren. Zwei junge Männer konnten den Vorfall beobachten und merkten sich das Kennzeichen. Als dann die Geschädigte zu ihrem Seat kam, berichteten die beiden jungen Männer ihre Beobachtung und teilten der Geschädigten das Kennzeichen mit. Die Geschädigte ging daraufhin zur Polizei. Nach Abgleich des Kennzeichens kam allerdings kein weißes Auto oder anderes passendes Fahrzeug heraus. Offensichtlich handelt es sich bei dem angegebenen Kennzeichen um ein Ablesefehler. Am Auto der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet hierbei um weitere Hinweise. Da die beiden jungen Männer als Zeugen namentlich nicht bekannt sind, werden diese darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizei Lohr/ienc