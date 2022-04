Bauarbeiter finden Knochen bei Arbeiten in Aschaffenburg-Strietwald

Während den Arbeiten auf einer Baustelle im Ortsteil Strietwald wurden am gestrigen Dienstagvormittag vermeintlich die Knochenüberreste eines Menschen gefunden. Die Bauarbeiten wurden daraufhin gestoppt und die Polizei verständigt. Nach Begutachtung des knöchernen Fundes stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich dabei wohl um die Überreste eines großen Tieres handelt. Ein hinzugezogener Archäologe bestätigte diese Annahme und konnte sie sogar noch genauer bestimmen. Bei dem verendeten Tier handelte es sich wahrscheinlich um ein Wildschwein aus den 1930er oder 40er Jahren. Die Bauarbeiten konnten anschließend fortgesetzt werden.

Fahrrad vor Supermarkt in Aschaffenburg gestohlen

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Mountainbike gestohlen, welches in der Müllerstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes angeschlossen war. Der Dieb hat das Schloss des Fahrrades aufgebrochen und das Fortbewegungsmittel entwendet. Der Beuteschaden hält sich dabei allerdings in Grenzen. Die rechtmäßige Eigentümerin bezifferte den Zeitwert des blau-silbernen Fahrrades mit etwa 15 Euro. Auffällig an dem gestohlenen Fahrrad war, dass es zum Zeitpunkt des Diebstahls keinen Sattel mehr hatte. Diesen hatte die Eigentümerin zuvor selbst abmontiert.

Auto in Mainaschaff beschädigt - Verursacher unbekannt

Mainaschaff. Einen langen Kratzer auf der linken Fahrzeugseite hat eine Fahrzeughalterin aus Mainaschaff zu beklagen. Sie stellte am Montagabend gegen 20:00 Uhr einen entsprechenden Schaden an ihrem Mercedes fest. Das Auto hatte sie zuvor am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr unversehrt in der Mendelstraße abgestellt. In diesem Zeitraum kam es offensichtlich zu einem Verkehrsunfall, der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Der verursachte Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg