Bau-Container in Neustadt gestohlen

Neustadt a. Main. LKR MSP. In der Zeit vom 03.06.2022 bis 09.06.2022 wurde in Neustadt a. Main am dortigen Ortsausgang in Richtung Ansbach ein Container einer Baufirma mit entsprechender Aufschrift entwendet. Der Container muss mit einem entsprechenden Lkw abgeholt worden sein. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Zeugen denen etwas aufgefallen ist können sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 09352/87410 oder unter der Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de melden.

Elektroroller-Fahrer ohne Pflichtversicherung in Lohr unterwegs

Lohr a. Main. LKR MSP. Am 09.06.2022 wurde gegen 18:30 Uhr im Rahmen der Streife ein jugendlicher Fahrzeugführer festgestellt, welcher mit seinem Elektroroller im Stadtgebiet Lohr unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Versicherungsschutz erloschen war. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Strafanzeige erstellt.

Pöbelnder Gast ais Loher Gaststätte verwiesen

Lohr a. Main. LKR MSP. Ein stark alkoholisierter Gast geriet in den Abendstunden des 09.06.2022 in einer Gaststätte in Lohr zuerst mit dem Kellner und im weiteren Verlauf mit den dortigen Gästen in einen verbalen Streit. Um die Situation zu beruhigen wurde die Polizei hinzugerufen. Da aufgrund er Alkoholisierung sich der Gast nicht einsichtig zeigte und beruhigen lies, musste er der Gaststätte verwiesen werden.

