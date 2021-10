Bargeld aus Kasse genommen - Täter flüchtet

Ein männlicher Kunde legte zur Tatzeit seine Waren auf das Kassenband. Als die Verkäuferin den Kassenbereich kurz verlassen musste, schaffte es der Kunde die Kasse zu öffnen und entwendete das Geld. Der Täter war bei der Rückkehr der Kassiererin nicht mehr anwesend.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 180 cm, ca. 21 Jahre, schlank, trug eine Brille mit schwarzen Rändern, dunkle Hose, dunkle Kapuzenjacke, dunkle Wollmütze, weiße Sneaker.

Hinweise auf den flüchtigen Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Alkoholisierte Autofahrerin

Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin musste aufgrund ihrer Alkoholisierung am Sonntagabend in Wiesthal-Krommenthal, Lkr. MSP, ihren Führerschein bei der Polizei abgeben. Zunächst teilte ein anderer Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass auf der Staatstraße 2317 bei Krommenthal ein schwarzer Pkw BMW mitten auf der Fahrbahn stehen und somit den Verkehr behindern würde. Nach Aufforderung fuhr die Fahrerin ihr Fahrzeug an den Fahrbahnrand. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,7 Promille.

Die Fahrerin musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein an die Beamten abgeben.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Bereits am Samstag wurde auf dem Parkplatz vor dem Gesundheitszentrum Main-Spessart in der Grafen-von-Rieneck-Straße in Lohr am Main ein blauer Pkw Mitsubishi Colt durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug in der Zeit von 20.30 - 22.30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Nach seiner Rückkehr bemerkte er einen leichten Unfallschaden auf der linken Seite der hinteren Stoßstange. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Schaden beim Aus- oder Einparken durch einen anderen Pkw verursacht wurde. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lohr entgegen.

mci / Quelle: Polizei