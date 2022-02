Bargeld aus Geldbeutel in Marktheidenfeld entwendet

Während des Sportunterrichts an einer Schule in der Oberländer Straße befand sich die Geldbörse in der Umkleide. Dort „bediente" sich dann ein unbekannter Täter und entnahm dem Portemonnaie das Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Eine Geldbörse samt Inhalt wurde am Mittwoch, vermutlich gegen 10:05 Uhr, aus einem Rucksack entwendet. Der Rucksack befand sich im Büro einer Schule „Am Maradies". In einem unbeobachteten Moment muss vermutlich ein unbekannter Täter die Situation genutzt und den Geldbeutel an sich genommen haben. Darin befand sich neben Scheckkarte, Personalausweis, Führerschein und Krankenversicherungskarte auch ein geringer Bargeldbetrag.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.