Bar in Aschaffenburg trotz Corona-Auflagen geöffnet

Tatsächlich konnten die Beamten in dem Lokal einige Personen antreffen, die Getränke zu sich nahmen. Zudem waren Spielautomaten in Betrieb. Ein Gast wollte sich offenbar der Kontrolle entziehen, indem er sich zunächst in der Herrentoilette einschloss. Gegen den Barbetreiber und die anwesenden Gäste werden Anzeigen erstellt.

In allen unterfränkischen Regionen führte die Polizei auch im Laufe des Donnerstags Kontrollen zur Einhaltung der Rechtsverordnung durch. Das polizeiliche Einschreiten erfolgte stets mit Augenmaß, allerdings mussten dennoch in einigen Fällen gegen Personen Verfahren eingeleitet werden. Die Gesamtzahl der Anzeigen belief sich

im Bereich Mainfranken auf rund 35 Fälle

im Bereich Main-Rhön auf rund 20 Fälle,

am Bayerischen Untermain auf rund 45 Fälle

vd/Polizei Unterfranken