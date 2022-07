Ballenpresse in Retzbach brennt lichterloh

Am Freitagmittag gegen 13 Uhr fing eine Ballenpresse auf einem Feld in der Nähe der Kläranlage in Retzbach Feuer. Der geschädigte Landwirt konnte die Ballenpresse noch von seinem Traktor abkoppeln, bevor diese vollständig abbrannte. Das Feuer griff schnell auf das angrenzende Getreidefeld über und in kurzer Zeit standen etwa 200 Quadratmeter in Flammen. Durch die umliegenden Feuerwehren aus Retzbach, Zellingen, Himmelstadt und Karlstadt konnte das Feuer glücklicherweise schnell unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren 44 Feuerwehrleute im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Als Brandursache stellte sich eine technischer Defekt heraus.

Tretroller in Karlstadt gestohlen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstag dem 14.07.2022 zwischen 08:00 und 16:00 Uhr wurde auf dem Gelände der Rudolph-Glauber-Realschule in Karlstadt ein dort abgestellter Tretroller entwendet. Bei dem entwendeten Roller handelt es sich um einen Stuntroller der Marke Root Invictus in schwarz/blau. Der Beuteschaden beläuft sich auf 219.90 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

Auffahrunfall in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Am 15.07.2022 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger mit seinem PKW die B27 in Karlstadt in Fahrtrichtung Würzburg. An einer Tankstelle wollte er nach links abbiegen und bremste daher mit seinem Fahrzeug. Eine 27-jährige Fahrzeugführerin übersah dies mit ihrem PKW und fuhr dem 22-jährigen auf. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, sodass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

dc/Polizei Karlstadt