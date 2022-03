Balkonbrand in Würzburg - Kripo ermittelt zur Ursache

Gegen 10 Uhr informierte ein Passant Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst über Flammen, die von der Mergentheimer Straße aus auf dem Balkon im siebten Stock eines dortigen Hochhauses zu sehen waren. Ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften traf wenige Minuten später am Hochhaus ein und begann mit den Arbeiten. Zahlreiche Bewohner hatten sich bis dahin schon selbstständig aus dem Gebäude begeben.

Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt evakuierten zusammen mit der Feuerwehr noch einige Personen aus den umliegenden Stockwerken, während Löschtrupps den Brand schnell unter Kontrolle brachten und ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die anliegende Wohnung zum größten Teil verhindern. Ein 59-jähriger Bewohner und dessen 53-jähriger Nachbar, die noch versucht hatten, das Feuer zu löschen, mussten mit Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Durch die Flammen entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die noch im Unklaren liegt. Durch das Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften kam es im Bereich um die Einsatzstelle zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Würzburg Am Donnerstag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Auto. Im Bereich der Gabelung in Richtung Versbacher Straße und der B8/B19 wechselte ein 33-jähriger Mini-Fahrer die Fahrspur. Ein 21-jähriger Rollerfahrer, welcher dem Mini ausweichen musste, kam zu Sturz und verletzte sich hierbei leicht. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Da sich die Unfallangaben der Beteiligten nicht decken, bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unbeteiligte Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Meldung der Polizei Würzburg