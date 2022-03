Balkon in Aschaffenburg fängt Feuer

Die Aschaffenburger Feuerwehr konnte am Sonntagabend, gegen 20:50 Uhr, durch schnelles Handeln einen Gebäudebrand verhindern. In der Stadelmannstraße kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Dort waren neben einem Tisch auch ein Blumenkübel und ein Windschutz in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde abgelöscht, bevor es auf das Gebäude übergreifen konnte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Sachschaden fällt mit circa 500 Euro eher gering aus. Als Brandursache wird ein noch glimmender Zigarettenstummel vermutet, der das Inventar in Brand gesetzt hatte.

Bus angefahren und aus dem Staub gemacht - Polizei schnappt Unfallflüchtigen

Aschaffenburg-Damm. Am Sonntagnachmittag beging ein 31-jähriger BMW-Fahrer Unfallflucht. Er befuhr gegen 16:15 Uhr die Glattbacher Überfahrt aus Richtung Stenger Straße kommend. An der Kreuzung zur Auhofstraße hielt der BMW-Fahrer an einer roten Ampel. Als er bei Grünlicht anfuhr, rollte sein Fahrzeug zunächst rückwärts und fuhr so einem dahinter befindlichen Bus auf. Doch anstelle sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der 31-Jährige nach links in die Auhofstraße und hinterließ Sachschaden im vierstelligen Bereich. Glücklicherweise hatten Zeugen den Unfall beobachtet. Sie konnten weitere Hinweise zu dem BMW-Fahrer und dessen Fahrzeug geben, sodass der Unfallflüchtige kurz darauf gefasst werden konnte. Obwohl die Frontstoßstange des Busses gebrochen und zerkratzt war, wies die Heckstoßstange keinen ersichtlichen Schaden auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 31-Jährige wurde nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Zwei Fahrräder aus Keller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter machte sich im Zeitraum von Dezember 2021 bis März 2022 ein Damen- und ein Herrenrad zu Eigen. Beide standen in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hettingerstraße. Der Dieb hatte zuerst das Schloss des Kellers und anschließend die zwei Kabelfahrradschlösser aufgebrochen. Das Herrenfahrrad der Marke Ghost war schwarz und orange. Das Damenrad der Marke Scott war weiß und rosa. Der Täter ließ lediglich die zerstörten Fahrradschlösser zurück. Dem Eigentümer entstand ein Gesamtschaden von fast 2000 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Verbranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Aschaffenburg. Am frühen Montagmorgen, gegen 2.50 Uhr, hatte ein 39-Jähriger sein Essen auf dem Herd vergessen und so den Feueralarm eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt ausgelöst. Es kam zur Rauchentwicklung, jedoch zu keinem Brand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der 39-Jährige wurde jedoch vorsorglich von den Rettern untersucht. Ihn erwartet eine Anzeige wegen „Verhüten von Bränden" nach dem LStVG.

