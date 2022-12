Bahnschranke in Kahl beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Bei genauerer Begutachtung stellten die Beamten einen mutmaßlichen Unfallschaden fest, zu dessen Entstehung die Ermittler nun Zeugen suchen. Dem aktuellen Sachstand nach muss es zwischen 21.10 Uhr und 21.20 Uhr zu dem Vorfall auf der Bahnüberquerung an der Hanauer Landstraße gekommen sein, bei dem ein Schrankenmast beschädigt worden ist. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug den Schaden verursacht hat, als die Schranken herabgelassen waren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

ALZENAU, OT. KÄLBERAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23.00 Uhr und 01.00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem grauen Seat Ateca, der in der Bahnhofstraße abgestellt war. Die Unfallschäden waren an der rechten Fahrzeugseite festzustellen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

ASCHAFFENBURG - DAMM. Am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, brannte ein Gartenzaun im Mudweg aus noch ungeklärter Ursache. Der Eigentümer konnte den Brand löschen. Da die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen kann, werden Zeugen gesucht.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Ein bislang unbekanntes Pärchen verließ in der Nacht zu Montag eine Gaststätte in der Dalbergstraße, ohne die Rechnung zu begleichen. Vor dem Restaurant zog der unbekannte Mann eine Spraydose aus der Jacke und beschmierte die Hauswand. Daraufhin rannten der Mann und dessen Begleiterin, die im Alter zwischen 20 und 30 gewesen sein sollen, davon.

KLEINOSTHEIM LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 10.00 Uhr, und Montag, 09.30 Uhr haben Unbekannte die Plane eines Lkw-Anhängers aufgeschlitzt und darauf geladene Kosmetikartikel entwendet. Der Anhänger war auf dem Parkplatz des Tanklagers in der Mainparkstraße abgestellt. Der Beuteschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.