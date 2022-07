Bahnhof Partenstein: Lebensrettung durch Polizei-Streife

Einer zufällig vorbeikommenden Streifenbesatzung wurde mitgeteilt, dass soeben eine Person bewusstlos zusammengebrochen wäre. Kurzerhand wurde die Örtlichkeit aufgesucht. Da die Person auf Ansprache und Schmerzreize nicht mehr reagierte, wurden umgehend Erste Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, so dass die Person wieder selbstständig atmen konnte. Im Anschluss wurde er in die stabile Seitenlage verbracht und seine Vitalfunktionen bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter, welche zwischenzeitlich verständigt wurden, überwacht. Aufgrund des beherzten Einschreitens der Polizeibeamte konnte Schlimmeres verhindert werden.

Diebstahlsserie von E-Bikes

Lohr. In der Nacht vom 08.07 auf den 09.07. kam es zu mehreren Diebstählen von teilweisen hochwertigen E-Bikes in Lohr am Main, Frammersbach und Partenstein. Ein Zusammenhang zwischen den Daten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Tatzeit kann bis dato nicht genauer eingegrenzt werden. Offensichtlich gingen der oder die Täter auch in Garagen sowie Kellerabteile von Wohnhäusern und ähnlichem. Hierbei entstand ein Beuteschaden eines mittleren fünfstelligen Betrages.

Sollten Zeugen in der Nacht Feststellungen über Personen gemacht haben, welche sich im Bereich ihres Wohnanwesens oder in der Nachbarschaft auffällig verhalten haben und können diesbezüglich die Personen beschreiben oder Fahrzeuge, welche benutzt wurden, wird um Mitteilung an die Polizei in Lohr unter E-Mail: pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder der Telefonnummer 09352-87410 gebeten.

Unter Alkohol Auto gefahren

Lohr. Am 10.07.22., gegen 01:47 Uhr wurde ein Pkw-Führer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von ca. 0,88 Promille. Da der Fahrzeugführer mit dem Atemalkoholtest auf der Dienststelle sich nicht einverstanden zeigte, wurde eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt.

Versuchter Betrug per Whatsapp

Lohr. Unbekannte haben mit der bereits bekannten Masche, sie seien eine nahestehende Person der Geschädigten mit neuer Handynummer, versucht, diese um 2.500 Euro zu betrügen. Die Geschädigte erkannte dies jedoch rechtzeitig und lies sich nicht hinters Licht führen. Anzeige wurde erstattet und weitere Maßnahmen eingeleitet.

Alleinbeteiligt mit dem Motorroller gestürzt und dabei verletzt

Frammersbach. Der Fahrer eines Motorrollers kam auf der Staatsstraße zwischen Frammersbach und Wiesen wohl aus Unachtsamkeit nach rechts auf den Seitenstreifen. Im weiteren Verlauf kam er hierdurch zu Fall und zog sich hierdurch leichte Verletzungen im Bereich des linken Oberkörpers zu. Zur Behandlung seiner Verletzungen kam er ins Krankenhaus Lohr a. Main. Am Fahrzeug entstand ca. 2.000 Euro Schaden.

