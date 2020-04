Baggerschaufel in Esselbach gestohlen

Der Tieflöffel befand sich ungesichert auf einer Baustelle an der Betriebsumfahrung am Parkplatz Kohlsberg Nord - Bärnroth an der Autobahn A 3 . Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Mauer beim Rangieren beschädigt

Erlenbach, OT Tiefenthal, Lkr. Main-Spessart Einen Gesamtschaden in Höhe von 3500 € verursachte am Mittwoch, gegen 13:50 Uhr, ein Lkw-Fahrer in der Straße Am Bachgrund / Ecke Eisgasse. Beim Rangieren touchierte er eine hinter ihm befindliche Mauer zum Bach und zerstörte diese zum Teil. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 €. Auf etwa 2500 € wird der Schaden an der Mauer beziffert.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld