Baggerschaufel gestohlen und Einbruch in ein Haus in Würzburg

In unmittelbarer Nähe, im selben Zeitraum, verschafften sich Unbekannte Zugang in ein unbewohntes Einfamilienhaus. Hierbei wurde die unversperrte Terrassentüre, ohne Gewalteinwirkung aufgedrückt. Aus dem Haus sind keine Sachen entwendet worden. Es konnte lediglich eine Beschädigung am umgrenzenden Maschendrahtzaun festgestellt werden.

Derzeit ist es noch Gegenstand polizeilicher Ermittlung, ob ein Zusammenhang zu den Taten besteht.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Stromverteilerkasten angefahren

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. Am Montag, gegen 10:00 Uhr, wurde in der Mergentheimer Straße, gegenüber der Haltestelle Ruderzentrum, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, ein Stromverteilerkasten angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hierbei entstand ein geschätzter Schaden von etwa 3.000 Euro, sowie ein erhöhter Arbeitsaufwand, um den Verteilerkasten wieder neu einzusetzen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Unfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.