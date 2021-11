Bagger in Bischbrunn gestohlen

Am nächsten Morgen bemerkten Arbeiter das Fehlen des Baggers inklusive eines daran montierten hydraulischen Erdbohrers des Herstellers Rabaud. Der Bagger wurde der Spurenlage nach entlang der aktuellen Baustelle zur Autobahnunterführung auf Höhe Bischbrunn gefahren. Hier waren Wende- und Drehspuren auf dem Asphalt zu erkennen. Es ist davon auszugehen, dass dieser dort auf ein Fahrzeug zum Abtransport aufgeladen wurde. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Maschendrahtzaun in Marktheidenfeld beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart In der Zeit vom 14. bis 21.11.2021 wurde der Maschendrahtzaun eines Anwesens in der Ahornstraße beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer blieb vermutlich hängen und beschädigte fünf Zaunfelder an der rückwärtigen Grundstücksseite, die dadurch verzogen wurden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld