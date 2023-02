Bagger auf Lohrer Baustelle beschädigt

Am Dienstagmorgen bemerkte ein Arbeiter auf einer Baustelle in Lohr in der Rechtenbacher Straße einen Sachschaden an einem Bagger. An dem verschlossenen Bagger wurde durch einen bislang unbekannten Täter die linke Seitenscheibe eingeschlagen. Der Tatzeitraum beschränkt sich auf den 30. bis 31. Januar.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lohr am Main entweder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder per Telefon 09352 87410 zu melden.

Meldung der Polizei Lohr

Mit Marihuana unterwegs

Karlstadt. Am Dienstag um 16 Uhr wurde durch eine Polizeistreife am Bahnhof in Karlstadt ein 18-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser eine geringe Menge an Marihuana mit sich führte. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und gegen den 18-Jährigen ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Meldung der Polizei Karlstadt