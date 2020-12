Bäume und Hecke in Flammen: Einweggrill an Brandstelle gefunden

Eine Überprüfung des Feuers ergab, dass auf der nördlichen Seite der „Martinsbrücke“ zwischen dem Steinbruch und der dortigen Kleingartenanlage zwei Bäume sowie eine Hecke und Grüngut in Flammen stand. Zur Löschung des Brandes, welcher sich in unwegsamen Gelände befand, wurden rund 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Miltenberg sowie Großheubach alarmiert. Aufgrund der starken Beschädigungen mussten beide Bäume nach der Löschung gefällt werden. Da am Sonntagmorgen an selbiger Stelle erneut eine Rauchentwicklung festgestellt wurde, musste die Freiwillige Feuerwehr Miltenberg abermals zuvor unentdeckte Glutnester ablöschen. Hierbei konnte durch die eingesetzten Floriansjünger ein sog. Einweggrill an der vermutlichen Brandausbruchsstelle vorgefunden werden.

Da davon ausgegangen wird, dass für den Brand der Benutzer des zuvor unachtsam weggeworfenen Einweggrills verantwortlich war, bittet die Polizei Miltenberg etwaige Zeugen der Tat sich unter der Tel. 09371/945-0 zu melden.





Betäubungsmittelverstoß

GROßHEUBACH. Am Samstag, den 19.12.2020 gegen 17.40 Uhr, konnte in Großheubach auf einem Radweg in Richtung Miltenberg ein 41 jähriger Radfahrer festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte er vergeblich in seiner Hand eine geringe Menge Marihuana verborgen zu halten. Den Radfahrer erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.



Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz

KLEINHEUBACH/MILTENBERG. Ebenfalls am Samstagabend konnten in Kleinheubach auf einem abgelegenen Parkplatz in der Nähe des Schützenhauses drei unbelehrbare, männliche Personen in einem Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Da das Trio aus unterschiedlichen Haushalten stammte und zudem jeder der Insassen bereits in der Vergangenheit, teils mehrfach, gegen das Infektionsschutzgesetz verstieß, wird nun erneut eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt.

Eine Fußstreife der Sicherheitswacht konnte im Bereich des Bahnhofs Miltenberg einen 28 Jährigen beim Alkoholkonsum feststellen. Auch dieser Delinquent verstieß bereits mehrfach gegen das Infektionsschutzgesetz. Da aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum untersagt ist, erwartet den 28 Jährigen ebenfalls erneut eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

mkl/Polizei Miltenberg