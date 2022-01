Bäckerei in Röllfeld aufgebrochen 

Der Täter öffnete mehrere Schränke und eine Geldkassette. Beute erzielte der Täter jedoch nicht. Die Polizeiinspektion Obernburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06022/6290 zu melden.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Wörth. Am Samstag, gegen 16.55 Uhr, wurde ein 20-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 469 unterzogen. Während der Verkehrskontrolle zeigte der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen, eine Blutentnahme war die Folge. Die Weiterfahrt wurde zunächst unterbunden. Abhängig von dem Blutergebnis, erwartet den Fahrer, ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Bürgstadt. Im Zeitraum vom 21.Januar, 17 Uhr, bis 22. Januar, 11 Uhr, ereignete sich in der Großen Maingasse eine Unfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr mit einem unbekannten Fahrzeug gegen die linke vordere Fahrzeugseite eines geparkten weißen Kia und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. An dem geparkten Wagen entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Auto beschädigt

Obernburg. Am Sonntag, gegen 0:57 Uhr, wurde in der Römerstraße gezielt ein VW mit einer chemischen Substanz übergossen. Durch die ätzende Lösung wurden das Dach, die Fahrertüre sowie der hintere linke Kotflügel stark beschädigt. Des Weiteren wurden beide linke Reifen des Wagens zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Ehrliche Finderinnen

Aschaffenburg. Zwei junge Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren erschienen am 22.01.2022 bei der Polizeiinspektion Obernburg a. Main und meldeten einen Bargeldfund in Höhe von 300 Euro. Da der Verlierer seinen Verlust bei dem dortigen Einkaufszentrum meldete, konnte dieser ermittelt werden.

mkl/Polizei Obernburg