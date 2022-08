Bad Mergentheim: Zwei verletzte Motorradfahrer nach Unfall

Bei einem Unfall am Freitagabend stürzten zwei 18 und 16 Jahre alte Motorradfahrer bei Bad Mergentheim. Der Fahrer eines Toyota war gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 2248 von Dainbach in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Hinter diesem fuhren drei Motorradfahrer. Bei der Steigung zum "Würth" wollte der Autofahrer anhalten, wohl um die Zweiräder vorbeifahren zu lassen. Dies bemerkte der 18-Jährige vermutlich zu spät, streifte den 16-jährigen Motorradfahrer, welcher hierdurch stürzte und leicht verletzt wurde. Anschließend fuhr der 18-Jährige auf den Toyota auf und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lauda-Königshofen: 25.000 Euro Schaden nach Wildunfall

Lauda-Königshofen. Nachdem am Sonntagmorgen ein Reh die Kreisstraße 2847 bei Lauda-Königshofen querte, kam es zu einem Unfall. Die 21-jährige Fahrerin eines BMW Mini war gegen 10 Uhr von Unterbalbach in Richtung Oberbalbach unterwegs. Als das Reh von links auf die Fahrbahn lief, wich die Frau aus, erfasste das Tier und rutschte mit dem Pkw in einen Graben. Dort kam das Fahrzeug an einem Baum zum Stillstand. Alle Airbags wurden durch den Aufprall ausgelöst. Die Fahrerin blieb unverletzt, jedoch entstand am Auto Sachschaden von rund 25.000 Euro. Das Reh konnte nicht aufgefunden werden.

Lauda-Königshofen: Wendemanöver führt zu Unfall

Lauda-Königshofen. Weil sich eine Opel-Lenkerin am Sonntagvormittag aufgrund einer Umleitung bei Lauda-Königshofen verfahren hatte, wollte sie wenden und sorgte für einen Unfall. Die Frau war gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 511 von Gerlachsheim in Richtung Grünsfeld unterwegs. Als sie bemerkte, dass sie falsch fuhr, lenkte sie ihr Fahrzeug auf Höhe des Aussiedlerhofes nach rechts, um dann wieder nach links auf die Landesstraße in entgegengesetzte Richtung zu fahren. Hierbei übersah sie wohl einen anderen Pkw mit zwei Insassen, welcher in Richtung Grünsfeld unterwegs war und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die Beifahrerin in diesem Pkw wurde hierdurch leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Alkoholisierte Mofafahrer versucht zu flüchten

Lauda-Königshofen. Vermutlich aufgrund seiner Trunkenheit stürzte am Sonntag ein Mofafahrer bei Lauda-Königshofen und flüchtete. Der 62-Jährige war gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 2832 in Richtung B 292 unterwegs. Hier kam er nach links von der Straße ab. Zwei Zeugen, die das mitbekamen, halfen dem Gestürzten auf, da er unter seinem Mofa lag. Nachdem ihm aufgeholfen wurde, pöbelte der Mann seine Helfer an und flüchtete. Er wurde durch die Feuerwehr angetroffen und konnte sich nicht mehr richtig auf den Beinen halten. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen wurde er von Rettungskräften versorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Da von dem 62-Jährigen starker Alkoholgeruch ausging, wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Sein Roller wurde sichergestellt.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn