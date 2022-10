Bad Mergentheim: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Zwischen Samstag , 20 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, schlug der oder die Einbrecher eine Glasscheibe des Ladens in der Mörikestraße ein. Ob aus dem Geschäft etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegengenommen.

Ein 48-Jähriger war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto in Bad Mergentheim unterwegs, obwohl er deutlich betrunken war. Gegen 3.20 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi A4 die Wolfgangstraße in Richtung der Poststraße. Polizeibeamte hielten den Fahrer mit seinem Wagen zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße "Mittlerer Graben" an. Hierbei stellten sie fest, dass der 48-Jährige deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Daraufhin musste der Fahrer in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 48-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

