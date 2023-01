Am Donnerstag erließ das Amtsgericht Ellwangen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 14-Jährigen. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Jugendliche befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn