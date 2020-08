Bad Mergentheim: Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei Prügelei verletzt

Der 51-Jährige war gegen 15.30 Uhr in der Münzgasse dabei Falschparker aufzuschreiben, als es zu einer Diskussion mit zwei jungen Männern kam. Die Männer schubsten den Stadtangestellten zunächst und liefen dann in Richtung des Deutschordensplatzes davon. Der städtische Angestellte folgte den beiden. Daraufhin es auf dem Platz zu einer Prügelei kam, bei der der 51-Jährige verletzt wurde. Der Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Wertheim : Tote Fische in der Tauber

Wertheim. Am Mittwoch entdeckten Angehörige des Angelsportvereins Wertheim, im Bereich der Unteren Leberklinge auf Höhe des Vereinsheims, im Los 1, tote Fische in der Tauber. Es handelte sich hauptsächlich um Rotaugen und Döbel, die zunächst auf dem Grund lagen und später an der Wasseroberfläche trieben. Unerklärlich war dies für den zweiten Vorsitzenden des ASV, da die Fische offensichtlich nicht krank aussahen, die gemessenen Werte der Norm entsprachen und das Fischsterben nur punktuell auftrat. Schon wenige Meter flussaufwärts war der Fischbestand im Gewässer normal. Laut Auskunft von Mitgliedern des ASV Wertheim wurden 25 kg tote Fische aus der Tauber geborgen. Am Donnerstag wurden keine weiteren toten Fische gefunden. Hinweise zur Aufklärung des Fischsterbens nimmt der Fachbereich Gewerbe/ Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.