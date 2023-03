Bad Mergentheim: Illegal Müll entsorgt

Der oder die Täter legten zwischen Sonntagabend und Dienstag gegen 14 Uhr fünf Säcke mit Werkstattmüll etwa drei Meter neben dem Waldweg im Gebiet Roggenberg beim Spessart-Spielplatz ab. Um eine Verunreinigung des Geländes durch Öl zu verhindern, wurde der Müll von der Stadt Bad Mergentheim beseitigt.

Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Laster geflüchtet - Zeugen gesucht

Bad Mergentheim. Bereits am vergangenen Donnerstag kollidierte vermutlich ein Laster auf der Bundesstraße 290 mit der Schutzplanke und flüchtete. Der Fahrer war gegen 9 Uhr auf der B 290 von Herbsthausen in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. In einer Linkskurve kam er wohl mit seinem Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke, wodurch drei Elemente beschädigt wurden. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

