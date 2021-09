Das Feuer griff auch auf Gebäudeteile über. Zum Glück wurde der Brand frühzeitig entdeckt, so dass die

Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich zum Glück keine Personen in der Sauna, so dass auch niemand verletzt wurde.

mkl/Polizei Heilbronn