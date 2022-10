Babytötung in Gemünden: Wo bei der Revision die Tücken liegen

Diese sind laut der Entscheidung der Bundesrichter rechtsfehlerfrei getroffen. Der BGH rügt dagegen die Feststellung der "subjektiven Tatseite", also welche innere Haltung der Angeklagte beim Töten hatte. Dazu stellt der sechste Strafsenat fest: "Die Beweiswürdigung ist lückenhaft".

Was das nun konkret für das am Donnerstag gestartete Revisionsverfahren bedeutet, beschreibt Gerichtssprecher Michael Schaller so: "Fest steht, dass der Angeklagte das Kind umgebracht hat. Die Frage ist jetzt, was dabei in seinem Kopf vorging." Woraus folgt, dass die Kammer unter Vorsitz von Konrad Döpfner statt zu einer Verurteilung wegen Totschlages zu einer wegen Mordes kommen könnte. Wenn dem Täter Heimtücke, besondere Grausamkeit oder niedere Beweggründe nachzuweisen wären.

Angeklagter schweigt

Wie sich in dieser Rolle Verteidigung und Gericht sichtlich unwohl fühlten, zeigte der erste Tag der Revisionsverhandlung vergangene Woche. Neben dem auszugsweisen Vorlesen der Anklage und des Urteils vom Februar 2021 sowie der Entscheidung des Bundesgerichtshof, gab es kaum etwas Neues. Verteidiger Hanjo Schrepfer teilte mit, dass der Angeklagte bei seinen Angaben aus dem ersten Verfahren bleiben und nicht weiter aussagen wird. Er sei als Verteidiger "ein Stück weit überrascht", wie die Tat noch weiter aufgeklärt werden soll.

Seine Anregung, nochmals den Bekannten zu hören, der am Tattag in der Wohnung mit dem Paar einen Film geschaut hat, lehnte das Gericht nach kurzer Beratung ab. Aus Sicht Schrepfers wäre dies wichtig gewesen, um den Beweiswert der Aussage des Zeugen würdigen zu können. Was speziell im Bezug auf die bekannten Drogenprobleme des Trios gilt. Der Zeuge habe sich wie wohl üblich mit dem Angeklagten "schon früh die Birne zugeraucht", formulierte Schrepfer drastisch. Und rügte den BGH indirekt. Dieser Punkt habe die Bundesrichter nicht interessiert, "aber mich interessiert es".

"Wir brauchen Hilfe, bitte"

Vorsitzender Richter Döpfner begründete die Ablehnung damit, dass es nicht erheblich sei, ob der Zeuge Cannabis konsumiert habe oder nicht. Denn die objektiven Feststellungen zur Tat seien vom Landgericht schon in der Erstinstanz rechtsfehlerfrei getroffen worden. Daran darf nicht mehr gerüttelt werden, wie der BGH auch vorgibt: "Das neue Tatgericht kann neue Feststellungen treffen, soweit sie den bestehenden nicht widersprechen."

So drang Schrepfer nur mit der Anregung durch, sich nochmals den Mitschnitt des Notrufes vom 20. Dezember 2020 anzuhören. Darin wirkt der Angeklagte panisch, im Hintergrund ist die weinende und teilweise schreiende Mutter des Säuglings zu hören. "Er hat keinen Herzschlag mehr", sagt er. Und fleht: "Wir brauchen Hilfe, bitte." Danach leitet der Leitstellenmitarbeiter das Paar an, den Jungen zu beatmen und Herzdruckmassage durchzuführen bis der Notarzt eintrifft. Zu retten war der Junge trotz Reanimation nicht mehr, er starb in der Würzburger Uniklinik.

Der Vorsitzende Richter wollte von der Sachverständigen Susanne Eberlein anschließend hören, ob jemand mit einer festgestellten Persönlichkeitsstörung wie beim Verurteilten diese Erregung spielen könnte. "Das ist schon der Situation geschuldet", ist sie sicher. Sie habe das Verhalten beim Notruf nicht als Verstellen erlebt, fügte sie an. Eberlein bejahte die Frage, ob der Täter allgemein übliche Moralvorstellungen ausbilden konnte. Ebenso sei ihm bewusst gewesen, dass ein Kind sterben kann, wenn man ihm über drei Minuten Mund und Nase zuhält.

Quadratur des Kreises

Verteidiger Schrepfer dagegen lenkte die Aufmerksamkeit auf die Frage, ob der emotional erregte Angeklagte in der Lage war, auch anders zu entscheiden. "Im Zustand höchster Erregung wird nicht abgewogen, nur reagiert", beantwortete Eberlein. Nach dem Urteil war der Angeklagte im Zustand höchster Erregung. Was für den Verteidiger bedeutete, dass das Mordmerkmal der niederen Beweggründe wegfällt. Sollte das Gericht doch zum Schluss kommen, dass die Tötung Mord war, deutete er Rechtsmittel an.

Am Freitag, 14.Oktober, werden nun die Plädoyers und das Urteil erwartet. Was für die Kammer ein wenig der Quadratur des Kreises entspricht. "Das Dilemma ist immer dann, wenn eine Teilaufhebung des Urteils erfolgt", kommentiert Gerichtssprecher Michael Schaller. Warum dann der Prozess aufgrund der von Staatsanwaltschaft und Verteidigung eingereichten Rechtsmittel nicht neu aufgerollt wurde? Dies wäre nur bei einer Berufung möglich gewesen, klärt Schaller auf. Die wiederum gibt es jedoch nur beim Urteil eines Amtsgerichtes, beim Landgericht ist nur eine Revision zum Bundesgerichtshof möglich. Dieser kann die Revision entweder als unbegründet verwerfen oder das Urteil ganz oder teilweise aufheben. Letzteres ist im Fall Gemünden passiert.

Ralph Bauer