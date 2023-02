Babenhausen: Feuerwehr rettet Mann aus Arbeitskorb

Der Mann wollte gegen 14 Uhr im Korb einer selbstfahrenden Hubarbeitsbühne Dacharbeiten an einer Werkshalle im Hardtweg erledigen.

Aus bisher ungeklärten Gründen verkantete sich die Bühne an einem Hallenvorsprung und geriet in Schieflage. Die Arbeitsbühne drohte samt Arbeiter umzustürzen. Der Arbeiter war in dem verkeilten und schrägstehenden Korb in acht Meter Höhe gefangen.

Kollegen schafften einen Stapler herbei und sicherten die Arbeitsbühne gegen weiteres Abrutschen. Sie verständigten die Feuerwehr. Die um 14.10 Uhr alarmierten Wehren begannen nach dem Eintreffen mit der Sicherung: Sie bauten Hölzer unter die Arbeitsbühne und sorgten für einen sichereren Stand. Danach wurde der Arbeiter mit dem Gelenkmast aus dem Arbeitskorb geholt. Ein Notarzt untersuchte den ihn noch am Unfallort. Der Arbeiter blieb unverletzt.

Zur Bergung der Arbeitsbühne brachte das Verleihunternehmen einen Autokran auf das Werksgelände. Mittels einer weiteren Hebebühne wurden Sicherungsseile an dem Ausleger der verunfallten Bühne befestigt. Mit dem Kran gelang es, die Bühne zu befreien. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

