Kurz nach 17 Uhr war die junge Frau mit ihrer Honda auf der autobahnähnlich ausgebauten B8 in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Als sie kurz nach der Anschlussstelle Mainaschaff die Kontrolle über ihre Maschine verlor, prallte das Krad in die Mittelleitplanke. Das Vorderrad der Honda wurde abgerissen. Die Reste des Motorrads schleuderten über beide Fahrstreifen und kamen an der Außenleitplanke zum Liegen. Die Fahrerin wurde auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die Feuerwehren aus Mainaschaff und Aschaffenburg-Damm sicherten die Unfallstelle, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um. Die B8 war Richtung Aschaffenburg für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt.

mkl/Ralf Hettler