B469: Zwei Autos stoßen zusammen

Am 19.02.2022 gegen 21:00 Uhr fuhr eine 53-jährige Verkehrsteilnehmerin und ein 41-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der B469 in Fahrtrichtung Miltenberg. Kurz vor dem Ende der Ausbaustrecke wechselte die Unfallverursacherin mit ihrem Pkw auf den linken Fahrstreifen und kollidierte hierbei mit dem Pkw des 41-Jährigen. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Fahrraddiebstahl

Niedernberg - Am 19.02.2022 zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr wurde im Tulpenweg ein Herrenfahrrad der Marke Cube von einem derzeit unbekannten Täter entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein orange/graues Pedelec.

Trunkenheit

Erlenbach - Ein 27 Jähriger fuhr am 20.02.2022 gegen 01:10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Staatsstraße von Erlenbach in Richtung Elsenfeld. Kurz vor Eintreffen der Streifenbesatzung, legte dieser sein Fahrrad ab und ging zu Fuß weiter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 mg/l. Eine Blutentnahme war die Folge.

Rotlicht übersehen

Erlenbach - Eine 48-jährige Verkehrsteilnehmerin überfuhr mit ihrem VW am 19.02.2022 gegen 10:15 Uhr in der Berliner Straße eine rote Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einer 75-jährigen Dame, welche mit ihrem VW in Fahrtrichtung Klingenberg unterwegs war. An beiden beteiligten Pkws entstand Sachschaden.

Ohne Führerschein unterwegs

Mönchberg - Ein 36-jähriger Suzuki-Fahrer wurde am 19.02.2022 gegen 07:40 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Verkehrsteilnehmer nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden. Zudem muss sich der 36-jährige Mann aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Meldungen der Polizei Obernburg

Fahrt unter Dorgeneinfluß in Eichenbühl

Am 19.02.2022, gegen 22:40 Uhr, wurde in Eichenbühl, Staatsstraße 521, eine 25 jährige Pkw-Fahrerin , durch eine Verkehrsstreife der Polizeiinspektion Miltenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei ihr drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Da sie gegenüber dem kontrollierenden Beamten einräumte während der Fahrt einen Joint konsumiert zu haben, wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw unterbunden und eine Blutentnahme bei ihr durch die Polizei veranlasst. Die Pkw-Fahrerin erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz, da sie ihren Pkw unter Drogeneinwirkung führte.

Meldung der Polizei Miltenberg