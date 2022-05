Frontalzusammenstoß auf der B469: Vier Menschen bei Laudenbach verletzt

Kurz nach 16 Uhr war ein 44-jähriger Subaru-Fahrer auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Miltenberg unterwegs. In Höhe von Laudenbach wollte er ein Fahrzeug überholen. Dabei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden BMW und kollidierte frontal mit dem Wagen.

Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Subaru und landete auf dem Dach. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein im Auto mitfahrender 9-jähriger Sohn wie auch die 66-jährige BMW-Fahrerin und ihr 67-jähriger Beifahrer kamen mit leichteren Verletzungen davon. Sie wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert.

Weitere Fahrzeuge wurden von umherfliegenden Trümmerteilen beschädigt.

Der Subaru und der BMW haben nur noch Schrottwert, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Bundesstraße war für rund drei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Die Wehr Laudenbach wurde beim Einsatz von den Wehren Kleinheubach und Großheubach unterstützt.

Ralf Hettler