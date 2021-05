B469: Unfall nach Sekundenschlaf

Auf Höhe Breitendiel kam der Wagen über den Gegenfahrstreifen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Grund für den Unfall war ein Sekundenschlaf des 37-Jährigen. Verletzt wurde keiner der fünf Insassen. An dem Fahrzeug und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro. Es wurden Ermittlungen wegen einer Straftat der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Miltenberg. Zu einem Motorradunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Samstag um 15.45 Uhr auf der Strecke zwischen Miltenberg und Wenschdorf. Ein 54-jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis befuhr die Kreisstraße MIL12 von Miltenberg in Richtung Wenschdorf. In einer Linkskurve kam er auf den rechten Grünstreifen und stürzte in den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Dabei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Aschaffenburg gebracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Auch die Freiwillige Feuerwehr Wenschdorf war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Bootsunfall

Miltenberg. Ein 52-jähriger Bootsfahrer führte am Samstag, eine Überführungsfahrt eines offenen Sportbootes durch. An der Schleuse Heubach ließ er sich gegen 14.40 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg schleusen. Dabei kam es aus Unachtsamkeit zu einem Fehler des 52-Jährigen, in Folge dessen sich das Boot drehte, mit Wasser volllief und am Ende versank. Der Fahrer konnte sich unverletzt über eine an der Schleuse befindlichen Leiter an Land retten. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kleinheubach war die Wasserwacht mit mehreren Einsatzkräften, u.a. Tauchern, vor Ort. Sie konnten das Boot bergen, aus dem zum Glück keine Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Für die Dauer der Bergung war der Schiffsverkehr auf dem Main komplett gesperrt.



Fahrradsturz auf Trial

Miltenberg. Am Samstag befuhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Mountainbike um 13.50 Uhr den Trial „Keltensteig 1" von Miltenberg in Richtung Mohnbrunn. Auf Grund eines Felsvorsprungs kam er in dem unwegsamen Gelände zu Sturz und verletzte sich hierbei an einer Schulter. Da sich die Bergung des 42-Jährigen schwierig erwies, waren am Ende die Freiwillige Feuerwehr Miltenberg, die Bergwacht, der Helfer-vor-Ort, ein Notarzt und zwei Rettungswägen im Einsatz. Nach der Bergung wurde der Fahrradfahrer in das Krankenhaus Erlenbach verbracht.

Auto verkratzt

Bürgstadt. Am Samstag kam der 23jährige Besitzer eines schwarzen VW Multivan zur Polizeiinspektion Miltenberg und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug. Dieses war in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes geparkt. Als der 23-Jährige zu seinem Multivan zurückkam, musste er feststellen, dass der Bus von einem bisher unbekannten Täter verkratzt wurde. Der Schaden belief sich auf ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel.-Nr. 09371/945-0) erbeten.

mkl/Polizei Miltenberg