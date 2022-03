B469: Unfall mit verlorenem Betonkübel

Sie war am Freitagnachmittag auf der B 469 auf Höhe Obernburg in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Von dem Anhänger an einem Pkw, der vor ihr gefahren war, fiel ein ungesicherter Betonkübel auf die Fahrbahn. Der Kübel verursachte an ihrem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Obwohl die Fahrerin durch Hupen und Lichtzeichen auf den Unfall aufmerksam machte, fuhr der Gespannfahrer unbeirrt weiter. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte er allerdings ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige.