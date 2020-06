B469: Sprinter schiebt Motorrad 70 Meter vor sich her - Biker schwer verletzt

Gegen 22.15 Uhr war der 21-jährige Kradfahrer mit seiner Yamaha auf der Bundesstraße in Richtung Aschaffenburg unterwegs. In Höhe von Großwallstadt

überholte er nach ersten Erkenntnissen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sprinter und scherte anschließend wieder auf der rechten Spur ein.

Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der 31-jährige Sprinterfahrer kurz darauf auf das Motorrad auf und schob die im Sprinter verkeilte Maschine gut

70 Meter vor sich her.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Biker schwere Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Großwallstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Richtungsfahrbahn musste rund 1,5 Stunden komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler