Am Dienstagnachmittag kam es bei der B469 zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Die 39-jährige Unfallverursacherin wollte hierbei aus Obernburg kommend die B426 überqueren und geradeaus in den Pilgerspfad einfahren. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten Verkehrsteilnehmer, der aus Eisenbach kommend auf die B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg auffahren wollte. Beide Unfallbeteiligte kamen, glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen, vorsorglich ins Krankenhaus.

Betäubungsmittelfund bei Kontrolle

Sulzbach. Bei einer Personenkontrolle konnte am Dienstagabend, gegen 21:45 Uhr, bei einem 17-jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Aufgrund dessen erwartet den Jugendlichen jetzt eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Klingenberg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass der alleine im Pkw sitzende Verkehrsteilnehmer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt untersagt. Den 34-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Auto angefahren und im Anschluss weggefahren

Obernburg. Am Dienstag wurde im Zeitraum zwischen um 07:45 Uhr und 12:15 Uhr in der Lindenstraße auf dem dortigen Schotterparkplatz ein weißer Pkw, Audi durch ein anderes bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die 24-jährige Anzeigenerstatterin erschien bei der PI Obernburg zur Anzeigenerstattung, weil der unbekannte Verursacher weder Personalien am Fahrzeug hinterließ, noch die Polizei über den Unfall informierte. Zeugenhinweise auf einen möglichen Verursacher werden dringend benötigt.

