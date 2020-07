B469: Auto schleudert bei regennasser Fahrbahn in Leitplanke

Der VW Polofahrer war, von Mömlingen kommend auf die B 469 aufgefahren und hier im Kurvenbereich bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Der Polo des Aschaffenburgers prallte daraufhin in die rechte Leitplanke und wurde im Frontbereich massiv in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro.

Am Wochenende sind im Bereich des PI Obernburg mehrere Verkehrsteilnehmer in Wildunfälle verwickelt gewesen.

In den meisten Fällen verständigten die Verunfallten die Polizei, um den Unfall aufnehmen zu lassen und zu gewährleisten, dass bei angefahrenen Tieren, die nicht an der Unfallstelle verenden, eine Nachsuche durch den Jagdpächter veranlasst wird, damit die verletzten Tiere nicht unnötig Leid ertragen müssen.

Leider meldeten auch ein Verkehrsteilnehmer die Beteiligung an einem Wildunfall erst Stunden später.

Der Erlenbacher kollidierte am Samstag Abend gegen 23.00 Uhr mit einem Reh auf der B426 im Bereich Obernburg, verständigte aber erst am Sonntag Vormittag die Polizei. Das verletzte Reh konnte an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden und dürfte verletzt in den Wald geflüchtet sein, wo es vermutlich verendet ist.

Den Erlenbacher Audifahrer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Jagdgesetz, da er den Unfall nicht sofort meldete und so eine Nachsuche nach dem verletzten Reh nicht zeitnah durchgeführt werden konnte.

Unfall mit hohem Sachschaden

Kleinwallstadt, Kirchgasse / Mittlere Torstraße

Am Sonntag Vormittag gegen 11:30 Uhr hat es in Kleinwallstadt gekracht. Ein Leidersbacher befuhr die Kirchstraße in Richtung Ortsmitte und wollte an der Mittl. Torstraße nach rechts abbiegen. Hierbei kam er zu weit nach links und fuhr mit seinem VW Polo in die hintere linke Fahrzeugseite eines auf der anderen Straßenseite befindlichen Audi. An diesem wurde die hintere Stoßstange eingedrückt. Insgesamt entstand Blechschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Beide Pkw waren nach der Kollison noch fahrbereit.

Meldungen der Polizei Obernburg

Alkoholfahrt

Amorbach. Am Sonntag, um 22.00 Uhr, wurde in Amorbach in der Boxbrunner Straße ein Nissan-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem 53-jährigen Fahrzeuglenker Alkoholgeruch festgestellt, was ein Test mi 2,16 Promille bestätigte. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Er darf die nächste Zeit seinen Weg zu Fuß bestreiten.

Schlangenlinien gefahren

Miltenberg. Am Sonntag, um 21.35 Uhr, wurde in Miltenberg in der Jahnstraße ein Mofa-Fahrer kontrolliert. Dieser fuhr in Schlangenlinien und beim Abbiegen kam es fast zum Sturz. Ein Alkoholtest ergab bei dem 48-jährigen 1,34 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und durfte dann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Offenbar betrunken - Radler stürzt und verletzt sich vermutlich schwer

Bürgstadt. Ein 22-jähriger fuhr mit seinem Fahrrad in Bürgstadt den Streckfuß bergab von der St. Urbanus-Straße kommend und bog nach links in die Jahnstraße ein. Aufgrund der nassen Fahrbahn und seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Zeugen bestätigten, dass er vor seiner Fahrt einiges an Alkohol getrunken hatte. Der junge Mann erlitt vermutlich einen Beckenbruch und wurde in das Krankenhaus Erlenbach eingeliefert. Dort wurde zusätzlich noch eine Blutentnahme durchgeführt.

Meldungen der Polizei Miltenberg