B45 bei Bad König: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Pkw von Bad König kommend in Richtung Michelstadt. Hier verlor dieser wegen nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Platzregens die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die entgegengesetzte Straße. Dort prallte sein Pkw in die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge einer 48-jährigen Autofahrerin mit ihrer Tochter, sowie in den Pkw einer 24-jährigen Frau. Durch die Kollision der drei Fahrzeuge kam es zu drei leicht verletzten sowie einer schwer verletzten Person.

Die Beteiligten wurden mithilfe von mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben den Personenschäden entstand ein hoher Sachschaden an den Fahrzeugen von insgesamt ca. 40.000 EUR sowie an der dortigen Leitplanke. Durch die Feuerwehr Bad König wurde die Unfallstelle abgesichert.

Wegen der Unfallaufnahme, des beauftragten Sachverständigen und der Reinigung der Fahrbahn, musste die B45 im Bereich der Unfallstelle, von 19:30 Uhr bis 00:10 Uhr am Folgetag für die Dauer von 4,5 Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Erbach unter Tel. 06062 9530 zu melden.

dasch / Quelle: Polizeipräsidium Südhessen