B26: Beschädigter Maschendrahtzaun auf Parkplatz

Im Zaun befindet sich ein Loch, außerdem wurde ein Pfosten beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallspuren dürfte der Schaden durch einen Lastwagen verursacht worden sein.

Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Telefonnummer 09351/97410.

70-jährige Toyota-Fahrerin fährt geparktes Auto an



Gemünden.

Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr touchierte eine 70-jährige Toyota-Fahrerin beim Ausparken in der Mainstraße einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes Benz. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.



rega/Polizei Gemünden