Kurz vor 3.45 Uhr war ein 20-jähriger Audifahrer mit seinem getunten Fahrzeug auf der B8 von Mainaschaff kommend in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Am Übergang vom zwei- auf den einspurigen Bereich verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi prallte in die Mittelabtrennung, drehte sich um 180 Grad und kam schwer beschädigt am Fahrbahnrand zum Stehen.

Sowohl der Fahrer, wie auch seine 16-jährige Mitfahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Audi entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Mainaschaff ab. Die Bundessstraße in Richtung Aschaffenburg war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

mkl/Ralf Hettler