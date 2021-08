B 469: Verlorene Laderampe verursacht Reifenschaden an Toyota

Ein Toyota bemerkte den Gegenstand auf der Fahrbahn zu spät und fuhr über das Hindernis, wodurch ein Reifenschaden entstand.

Diebstahl einer Geldbörse

Großwallstadt. Am Samstag, gegen 11.45 Uhr, hielt sich eine junge Frau in einem Supermarkt im Grundtalring auf. Sie ließ ihren Geldbeutel kurzzeitig unbeaufsichtigt in ihrem Einkaufwagen liegen. Der Geldbeutel wurde unbemerkt aus dem Einkaufwagen entwendet. Der Beuteschaden beträgt rund 100 Euro.

Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Elsenfeld. Am Samstag, um 7.15 Uhr, befuhr ein Suzuki-Fahrer die Erlenbacher Straße. Bei der folgenden polizeilichen Verkehrskontrolle konnten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Vortest beim Fahrer verlief positiv auf Amphetamine. Zudem hatte der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm schon vor Jahren entzogen. Zu Beweiszwecken wurde eine ärztliche Blutentnahme angeordnet.