Im Kurvenbereich kam sie jedoch zunächst nach links ins Bankett, lenkte wohl zu stark dagegen und drehte sich mit ihrem Fahrzeug nach einer Kollision mit drei Leitplankenfeldern. Danach blieb sie im rechten Bankett stehen. Glücklicherweise blieb die 24-Jährige unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5100 Euro. Zur Verkehrsregelung und Fahrbahnreinigung musste die Freiwillige Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei informiert werden.

Amorbach. In der Schmiedsgasse fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zum Mittwoch gegen einen Blumenkübel, welcher gegen ein Regenfallrohr gedrückt wurde. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.