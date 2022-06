B 469: Berauscht und ohne Führerschein zum Camping

Beim Fahrzeugführer wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Weiterhin konnten im Fahrzeug geringe Mengen an Betäubungsmittel und ein Einhandmesser aufgefunden werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab der Beschuldigte an, dass er die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet und an seinem Pkw angebracht hatte. Für das Fahrzeug existierte keine gültige Zulassung und ein Haftpflichtversicherungsvertrag bestand nicht. Weiterhin bestand ein Fahrverbot für den Beschuldigten. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Weiterreise zum geplanten Campingurlaub musste er anderweitig fortsetzen.



Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich leicht



Sulzbach. Eine 70 jährige Pedelec Fahrerin aus Aschaffenburg war am 04.06.22 gegen 18:00 Uhr in der

Hauptstraße unterwegs. An einer Kreuzung wollte die Dame nach rechts abbiegen. Hierbei rutschte

sie vom Pedal ab und fiel nach links von ihrem Fahrrad. Sie verletzte sich leicht und wurde vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Gefährliches Überholmanöver



Kleinwallstadt. Am 4. 6.2022 kam es gegen 14:.20 Uhr am Ortsausgang von Kleinwallstadt in Fahrtrichtung Sulzbach zu einem Überholmanöver. Hierbei wurde ein weißer VW Bus von einem dunklen Audi im Bereich einer 70 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Zuvor war der Audi bereits durch mehrfach dichtes Auffahren negativ aufgefallen. Zum Zeitpunkt des Überholmanövers kamen ein weißer Kleinbus sowie ein Fahrradfahrer

entgegen. Aufgrund des Gegenverkehrs habe der VW Bus Fahrer abbremsen und nach rechts ausweichen müssen. Es wird nach dem Radfahrer sowie dem Kleintransporter Fahrer als mögliche Zeugen und/oder Geschädigte gesucht.

mkl/Polizei Miltenberg