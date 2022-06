Autounfall ohne Fahrerlaubnis in Erlenbach - 15.000 Euro Schaden

Ein Seat-Fahrer ohne Führerschein missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Kia. Die Fahrerin des Kia Picanto versuchte noch zu bremsen, prallte jedoch mit der Fahrzeugfront des Kia in die rechte Seite des Seats.

Die Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Drogenfahrt

Elsenfeld. Am Dienstag ist ein Seat-Fahrer unter Drogeneinfluss in Elsenfeld unterwegs gewesen. Einer Streife war der Mann in der Elsavatalstraße aufgefallen. Als die Streife ihn anhielt und überprüfte, stellte sie drogentypische körperliche Ausfallerscheinungen fest. Weiterhin war der Mann leicht alkoholisiert. Die eingesetzten Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

Auto zerkratzt

Elsenfeld. In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag haben Unbekannte einen weißen Ford S-Max im Forstweg zerkratzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Passant beim Vorbeigehen an der Parkbucht am Fahrzeug hängengeblieben ist, etwa mit einem Kinderwagen oder Fahrrad. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Buchenholz geklaut

Kleinwallstadt. Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag, 09.06., bis Montag, 13.06., mehrere Ster Buchenholz von einem Lagerplatz auf einem Grundstück im Oberhauser Weg geklaut. Das Spaltholz war in einer größeren Menge dort gelagert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.