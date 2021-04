Autounfall in Erlenbach

Um kurz vor 7 Uhr fuhr ein 51-jähriger Opel-Fahrer von Erlenbach in Richtung Feldkahl, ihm kam ein 52-jähriger VW-Fahrer entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich auf der engen Straße mit den linken Außenspiegeln. Bei dem Ausweichmanöver geriet der VW-Fahrer ins Bankett, wobei er sich die beiden rechten Reifen beschädigte. Die Schuldfrage ließ sich vor Ort nicht zweifelsfrei klären.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Audi, der in der Königsberger Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug an der linken hinteren Tür angefahren. Der Schaden den der flüchtige Verursacher hinterließ wird auf 800 Euro geschätzt.

Am Donnerstagabend um 21.30 Uhr erfasste ein Fiat-Fahrer auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau ein Reh. Der Schaden an dem Auto wird auf 500 Euro geschätzt.

Polizei Alzenau/ienc