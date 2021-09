Autounfall auf A3 bei Aschaffenburg

Gegen 21.45 Uhr war ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Strietwald wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen dort fahrenden Mercedes eines 21-Jährigen. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in das Heck des 30-Jährigen.

Während der 21-Jährige nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt und dem Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, blieb der Unfallverursacher augenscheinlich unverletzt.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte mit Kräften der Ständigen Wache und des Löschzugs 3 Damm die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus.

Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung wurde bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge der rechte Fahrstreifen und die Zufahrt zum Parkplatz Strietwald gesperrt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro.

rah