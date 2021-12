Autotüren zerkratzt: Polizei sucht Unfallflüchtigen in Aschaffenburg

Laut Polizei wurde im Laufe des Donnerstagvormittags, in der Zeit von 7.50 Uhr bis 11 Uhr, ein in der Brentanostraße auf den Parkflächen gegenüber des Gymnasiums geparkter VW Golf Sportsvan durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und dadurch beschädigt. Als der Fahrzeugführer des VW Golf zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass beide Türen der Fahrerseite zerkratzt waren. Offensichtlich streifte ein anderes Fahrzeug beim Ein- beziehungsweise Ausparken den geparkten VW und beschädigte diesen dadurch. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.