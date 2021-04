Autotür nicht mehr zu öffnen: Schloss und Griff mit Klebstoff in Gemünden verklebt

Holzdiebstahl

Burgsinn. Im Zeitraum von Anfang März bis heute lagerten in der Gemarkung „Tiefes Tal“ (Nähe Mühlfurtsbrücke) 13 Festmeter Buchenholz. Bei einer Überprüfung stellte der Geschädigte jetzt fest, dass zwischenzeitlich 15 Stämme (ca. 3 Festmeter) fehlen. Es handelt sich hierbei um Industrieholz mit einer Länge von ca. 4 m. Es wird davon ausgegangen dass der oder die bislang unbekannten Täter die Stämme vor Ort gekürzt und mittels Traktor abtransportiert haben. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 170 Euro beziffert.



Unfall beim Rückwärtsausparken

Gemünden. Am Mittwochabend gegen kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18:00 Uhr wollte der 55-jährige Fahrer eines Kleintransporters rückwärts ausparken. Hierbei übersah er einen hinter ihm stehenden Kleintransporter und touchierte diesen mit dem Heck an der linken Seitenwand.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro, am Fahrzeug des Geschädigten wird der Sachschaden auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.



Wildunfall

Aura i.Sinngrund, OT Deutelbach, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr befuhr eine 59-jährige Autofahrerin die Verbindungsstraße vom Ortsbereich Deutelbach kommend Richtung Staatsstraße 2303. Hierbei querte ein Reh die Straße. Die Autofahrerin erfasste das Wild. Das vermutlich verletzte Tier flüchtete in den Wald.

Der Jagdpächter wurde deshalb zur Nachsuche verständigt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

grr/ Pressebericht der Polizeistation Gemünden