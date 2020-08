Autoteil durchbricht auf der A3 bei Waldaschaff Windschutzscheibe

Das Teil flog zurück, durchbrach die Windschutzscheibe des nachfolgenden Lkws und streifte dessen 22-Jährigen Beifahrer am Hals. Der Beifahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Er wurde anschließend zur Behandlung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 2200 Euro. Bei dem aufgewirbelten Gegenstand handelte es sich um ein Teil einer gebrochenen Blattfeder eines bislang unbekannten Fahrzeugs, vermutlich Lkw oder Kleintransporter.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug machen können, welches das Teil auf der Fahrbahn verloren hat, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Auffahrunfall in der Anschlussstelle Hösbach

Eine 51-Jährige fuhr am Sonntag, gegen 18 Uhr an der Anschlussstelle Hösbach von der A3 ab. In der Abfahrt verzögerte sie ihr Fahrzeug, was eine nachfolgende 25-Jährige zu spät erkannte und mit ihrem Audi auf den VW auffuhr. Der Sachschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Falschen Namen angegeben, kein Führschein, unter Drogen und Fahrzeug nicht verkehrstüchtig

Am Sonntag wurde gegen 13 Uhr eine 28-Jährige als Fahrerin eines Mitsubishis auf der A3 bei Bessenbach zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Hierbei gab sie den Beamten gegenüber zunächst falsche Personalien an. Der Grund hierfür war schnell gefunden, die Damen besitzt keine Fahrerlaubnis. Zudem stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei der Frau fest und fanden betäubungsmittelhaltige Medikamente in deren Gepäck. Die Beschuldigte musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, ihre Weiterfahrt wurde unterbunden. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass der Pkw Mitsubishi nicht mehr verkehrstüchtig war, da die Reifen des Fahrzeugs kein ausreichendes Profil mehr hatten. Die Frau erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss, eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetzes und falscher Namensangabe.

Betäubungsmittel aus den Niederlanden eingeführt

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Bessenbach wurde am Sonntag früh im Reisegepäck eines 23-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Nach eigenen Angaben handelte es sich hierbei um ein Reisemitbringsel aus den Niederlanden. Die Drogen wurden sichergestellt, der Mann wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln angezeigt.

Reifenplatzer und keine Fahrerlaubnis - Familie muss Urlaubsfahrt abbrechen

Am Sonntagfrüh erlitt ein Pkw-Wohnanhänger-Gespann einen Reifenplatzer auf der A3 bei Goldbach. Die A3 musste aufgrund dessen kurzzeitig gesperrt werden, um die Reifenteile von der Fahrbahn zu räumen. Bei der anschließenden Personalienaufnahme durch die Polizei wurde dann festgestellt, dass der 36-Jährige Fahrer keine ausreichende Fahrerlaubnis für das Fahrzeuggespann besaß. Die Weiterfahrt der aus den Niederlanden stammenden, vierköpfigen Familie musste daraufhin unterbunden werden. Auf den Fahrer kommt zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.