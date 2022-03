Autoscheiben in Gemünden eingeschlagen

Der Polizei zufolge kam die erste Mitteilung am Donnerstag um 5.15 Uhr. Das beschädigte Auto war auf dem Parkplatz in der Häfnergasse, am Friedhof, geparkt. An dem Wagen war eine Scheibe eingeschlagen worden. Durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass an zwei weiteren Fahrzeugen auch Scheiben eingeschlagen wurden. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Die Polizei Gemünden am Main bittet unter der Nummer: 09351/9741-0 um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung dienen können.

Karsbach. Am Mittwoch fuhr um 21.10 Uhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Auto von Gemünden auf der St2303 in Richtung Hammelburg. Hierbei erfasste er ein die Fahrbahn querendes Reh, welches den Unfall nicht überlebte. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Papier und Holz im Grill verbrannt.

Gemünden. Anwohner des Schlossbergs in Gemünden am Main teilten der Polizei am Mittwoch um 17.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung von einem Grundstück in der Obertorstr. mit. Die Beamten stellten in dem besagten Grundstück einen Grill fest, auf dem sich noch glimmende Papier- und Holzreste befanden. Gegen den anfangs uneinsichtigen Grundstückbesitzer wird wegen Verstoß nach dem LStVG (Landesstraf- und Verordnungsgesetz) ermittelt.

Auf Anordnung der Polizei löschte der Grundstücksbesitzer den Grill ab.

Polizei Gemünden/kick